Niki Terpstra wint de Ronde van Vlaanderen

ASSENDELFT - OUDENAARDE Niki Terpstra heeft de 102e editie van de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De renner uit Assendelft kwam na 266 kilometer als eerste over de meet na een solo van 19 kilometer. Het is 32 jaar geleden dat Adri van der Poel als laatste Nederlander de Ronde van Vlanderen won.

De 33-jarige Terpstra kwam op 19 kilometer voor de finish op de Oude Kwaremont bij drie koplopers: Sebastian Langeveld, Dylan van Baarle en de Deen Mads Pedersenen. Het was erop en erover voor de Noord-Hollander. Mads Pedersen kon nog even volgen, wereldkampioen Peter Sagan probeerde hem nog te achterhalen, maar Terpstra bleef op kop. Uiteindelijk kwam hij triomferend over de meet in de Minderbroederstraat in Oudenaren.

"Ongelofelijk"

"Het is ongelofelijk, zo gaaf", zei de dolgelukkige Terpstra bij Sporza. "Ik heb er altijd van gedroomd deze koers te winnen. Nu heb ik Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen op mij palmares! Ik was in de achtervolging op de koplopers aan het vechten tegen de wind. Op de Kwaremont kreeg ik de koplopers in het zicht en toen was het erop en erover."

Derde zege van het jaar

Vorig jaar werd Terpstra derde in de Vlaanderens Mooiste. De Assendelfter sukkelde vorig jaar na een zware val in Parijs-Roubaix van de ene in de andere blessure, maar eind februari toonde hij met zijn zege in Le Samyn al aan dat hij weer op niveau was. In de E3 Harelbeke bevestigde Terpstra dat met een sublieme solo.

Anna van der Breggen won eerder op de dag de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen.