Paasvuren in oosten van het land zorgt voor brandlucht in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Even een rondje met de hond of gewoon een wandeling door de buurt? Dan bestaat er een grote kans dat je een sterke brandlucht ruikt. Dat komt namelijk door de paasvuren die in het oosten van het land worden afgestoken.

Volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser staat er dit paasweekend een oosten hoogtewind. Die blaast de rook van het vuur onze provincie op. "Het is in een groot gedeelte van de provincie te ruiken", aldus Visser.

De brandweer in IJmuiden waarschuwde vanmiddag al op Twitter over de lucht. "Ruikt u in Velsen en omstreken een sterke brandlucht? Dat komt door de paasvuren die ontstoken zijn in het oosten van het land.

Volgens Jan Visser zal de brandlucht vanaf 17.00 uur weer gaan afnemen. "De wind draait dan naar het noordwesten."

Klachten

Niet alleen in Noord-Holland is de brandlucht te ruiken. In de regio Rijnmond heeft de milieudienst de afgelopen uren al meer dan honderd klachten binnen gekregen van stankoverlast, meldt RTV Rijnmond.