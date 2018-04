Niki Terpstra wint de Ronde van Vlaanderen

ASSENDELFT - OUDENAARDE Niki Terpstra heeft de 102e editie van de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De renner uit Assendelft kwam na 266 kilometer als eerste over de meet na een solo van 19 kilometer.

Terpstra kwam op 19 kilometer voor de finish op de Oude Kwaremont bij drie koplopers en ging er meteen vandoor. Pedersen kon nog even volgen, wereldkampioen Peter Sagan probeerde hem nog te achterhalen, maar Terpstra bleef op kop. Uiteindelijk kwam hij triomferend over de meet in de Minderbroederstraat in Oudenaren.

Vorig jaar werd Terpstra derde in de Vlaanderens Mooiste. De Assendelfter won vorige week ook al de E3 Harelbeke na een lange solovlucht.

Anna van der Breggen won eerder op de dag de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen.

