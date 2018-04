Lange file door botsing tussen drie auto's op A1

HILVERSUM - Op de A1 bij Hilversum is vanmiddag een ongeluk gebeurd waarbij drie auto's betrokken waren. Volgens de veiligheidsregio zouden de betrokken voertuigen op elkaar zijn gebotst. Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer tijdelijk over de spitsstrook wordt geleid.

Alle inzittenden zijn uit de voertuigen gehaald. De brandweer blijft aanwezig voor het opruimen van gelekte vloeistof uit eenvan de auto's.

De hulpdiensten zijn op dit moment ter plaatse. Volgens een ooggetuige zouden er drie mensen gewond zijn geraakt.

Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Op de foto's is te zien dat de ravage op de weg groot was.

File

De weg een tijd dicht voor al het verkeer, waardoor te vertraging opliep tot meer dan een uur. Inmiddels is de troep weer opgeruimd en is de weg weer vrijgegeven.