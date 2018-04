Dramatisch slecht Ajax steelt drie punten in Groningen

AMSTERDAM - GRONINGEN Ajax verdiende geen zege in Groningen. De Amsterdammers speelden vooral in de eerste helft dramatisch slecht, maar sleepten er in de slotfase toch nog een 2-1 overwinning uit. Klaas-Jan Huntelaar werd de matchwinner met een doelpunt in de 89e minuut. De ploeg stond toen al met tien man, nadat Joël Veltman zijn tweede gele kaart van de wedstrijd had gekregen. Ajax mocht ook keeper Onana danken die veelvuldig in actie moest komen.

Ajax moest winnen om het gat met PSV weer op zeven punten te brengen en om AZ op vijf punten achterstand te houden. Dat deed de ploeg van trainer Erik ten Hag met Joël Veltman terug in de basis. Dat kostte Maximilian Wöber zijn plaats in het centrum van de verdediging.

Een dramatisch slechte eerste helft speelde Ajax. De ploeg speelde in een veel te laag tempo en leek verrast dat FC Groningen fel speelde. Daardoor stond Ajax binnnen een kwartier op achterstand. De zwak spelende Veltman kon Mimoun Mahi niet bijhouden. Diens voorzet werd door Tom van Weert binnen getikt.

Onana stopt penalty

Tien minuten later maakte Veltman hands bij een tackle in het zestienmetergebied, wat hem zijn eerste gele kaart van de wedstrijd opleverde. De aanvoerder mocht Onana bedanken die de strafschop stopte die door Mahi slecht werd ingeschoten. Scheidsrechter Blom gaf Ziyech een gele kaart omdat die protesteerde dat de bal vóór de stip lag.

Ajax mocht blij zijn dat de rust werd gehaald met de 1-0 stand, want Groningen had volop kans om de score op te voeren. En de Amsterdammers mogen André Onana danken dat dat niet gebeurde, want de keeper moest veelvuldig in actie komen.

https://twitter.com/VideoAjax/status/980432231477972992

Tweede helft

In de tweede helft had Ajax na een uur spelen iets vaker balbezit dan in de eerste helft, maar echt goed was het spel nog steeds niet. Toch kwamen de Amsterdammers in de 65e minuut op gelijke hoogte met Groningen. Uit een voorzet van Hakim Ziyech kopte Justin Kluivert de bal met een stuit achter keeper Sergio Padt.

Kansen niet benut

Naarmate de wedstrijd vorderde kreeg Ajax wat meer kansjes, ook omdat Groningen moe leek te worden. Nicolás Tagliafico had tien minuten voor tijd de mogelijkheid om Ajax de winst te bezorgen. Vrijstaand kopte de Argentijn de voorzet echter over. Ziyech schoot zelf in een drie-tegen-drie situatie, terwijl Huntelaar er beter voor stond.

Rood Veltman

Vijf minuten voor tijd kreeg Joël Veltman zijn tweede gele kaart, zodat Ajax de wedstrijd met tien man beëindigde. Kaj Sierhuis stond al klaar om te debuteren, maar door de rode kaart van Veltman en omdat Kristensen er ook al uit was gehaald door Ten Hag, moest Maximilian Wöber invallen. Ondanks het ondertal kwam Ajax in de 90e minuut op voorsprong. Uit een voorzet kwam de bal via Justin Kluivert voor de voeten van Klaas-Jan Huntelaar en die heeft nog altijd een killerinstinct: 1-2.

Ajax blijft door de late overwinning zeven punten achter PSV staan en vijf punten voor AZ, met nog vijf wedstrijden te spelen.

Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik (Larsen 90+1), Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Van de Looi, Bacuna; Mahi, Doan, Hrustic (Drost/88); Van Weert

Opstelling Ajax: Onana; Kristensen (Eiting/79), Veltman, De Ligt, Tagliafico; Ziyech, Schöne (S.de Jong/57), Van de Beek; Neres (Wöber/90), Huntelaar, Kluivert