Purmerender aangehouden voor mishandeling met houten balk

PURMEREND - Een 62-jarige Purmerender is aangehouden voor de mishandeling van een 52-jarige man uit dezelfde plaats. Het slachtoffer zou met een houten balk geslagen zijn.

De mishandeling was gisteren rond 17.00 uur bij een flatgebouw aan de Citerstraat in Purmerend. De politie vond het slachtoffer met verwondingen aan zijn hoofd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

In de flat werd de verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.