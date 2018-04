Telstar na paasbrunch ontspannen richting NEC

VELSEN-ZUID - De spelers en technische staf van Telstar hebben op eerste paasdag een gezamenlijk paasbrunch gehad, waarna de ploeg de focus heeft gericht op de ontmoeting met NEC Nijmegen. Voor de brunch werkte de selectie op de velden van VV IJmuiden nog een ontspannen training af.

De spelers en technische staf hebben ondanks de gelijke spelen tegen Go Ahead Egles, RKC Waalwijk en FC Oss voldoende vertrouwen op gedaan om met een goed gevoel naar de Goffert af te reizen. "De druk ligt zeker niet bij ons", aldus trainer Mike Snoei. "NEC heeft de afgelopen weken ook wat tikkie's opgelopen maar blijft een kampioenskandidaat die normaal met de kerst al kampioen moet zijn. Nu dat niet gebeurd is zal de druk daarom alleen maar toenemen en ze zullen gebrand zijn om iets recht te zetten. Ze zijn in eigen stadion lastig te bestrijden."

Geen spanning in Velsen-Zuid

De spelersgroep van Telstar is niet bezig met de druk en de spanning die er rondom de club heerst en focust zich alleen op het behalen van de play-offs. De wedstrijd tegen NEC zien de de spelers en de technische staf dan ook als een testcase en ze gaan ontspannen op weg naar de Goffert om daar de drie punten te behalen. De training die de groep op eerste paasdag afwerkte oogde ontspannen maar wel met een scherpe focus.

Geen Novakovich en Brito

Door zijn vijfde gele kaart tegen FC Oss, afgelopen vrijdag, mist spits Andrija Novakovich de ontmoeting met NEC. De Amerikaanse international heeft aan zijn collega's zijn excuus aangeboden voor deze domme gele kaart. Ook het meespelen van Elso Brito is onzeker, de verdediger viel vrijdag tegen FC Oss uit met hamstringklachten.

Brito heeft tot nu toe rust gekregen maar Mike Snoei hoopt dat hij tegen NEC voldoende is hersteld om te spelen. Mocht Brito niet fit zijn dan zal Snoei zijn elftal op twee plekken moeten wijzigingen, maar hij zal dat naar verwachting doen met de spelers die hij ook de fagelopen weken gebruikte. Wat namen betreft zal er dus niet zo veel wijzigen op het wedstrijdformulier, maar mogelijk komen de spelers op wat andere plaatsen op het veld te staan.

Het duel tussen NEC en Telstar is tweede paasdag van af 14.30 uur live te volgen op de radio in NH Sport, Rob Wanst doet verslag vanuit de Goffert.