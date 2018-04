Deel dit artikel:











Joël Veltman terug in basis bij Ajax Foto: Pro Shots/Stanley Gontha

AMSTERDAM - GRONINGEN Ajax start in de uitwedstrijd tegen FC Groningen weer met Joël Veltman in de basis. De aanvoerder die de laatste twee wedstrijden werd gepasseerd start in het centrum van de verdediging, samen met Matthijs de Ligt. Verder kent de opstelling die Erik ten Hag maakte geen verrassingen.

Maximilian Wöber moet door de basisplaats van Veltman plaatsnemen op de reservebank. Daar zit ook Kaj Sierhuis, de aanvaller van Jong Ajax. Klaas-Jan Huntelaar is fit genoeg om te starten. De spits trainde vanwege een lichte blessure donderdag en vrijdag nog apart van de groep. Opstelling Ajax: Onana; Kristensen, Veltman, de Ligt, Tagliafico; v.d. Beek, Schöne, Ziyech; Neres, Huntelaar, Kluivert De wedstrijd in Groningen begint om 14.30 uur en is live te volgen op de radio in NH Sport. Edward Dekker doet verslag.