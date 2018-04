Berenstein staat voor basisdebuut: "Ik denk dat ik ga starten"

VOLENDAM - Door de blessure van Rodney Antwi start Anthony Berenstein hoogstwaarschijnlijk maandag tegen Jong AZ in de basis. Vrijdag deed hij het al naar behoren en bezorgde hij FC Volendam een punt bij Cambuur (2-2).

Antwi raakte in de wedstrijd tegen Cambuur geblesseerd. "De kans is aanwezig dat hij het niet gaat redden", vertelt trainer Misha Salden. "In twee dagen kan je niet zoveel doen. Daar moeten we morgen nog naar kijken. We moeten eventueel geen risico nemen."

Salden houdt het geheim

"Dat betekent dat hij misschien wel speelt. Of dat hij weer op de bank zit. Daar moeten we naar kijken", verklaart Salden na de training. Op die training viel op dat Berenstein samen met Nick Doodeman verantwoordelijk was voor de spelhervattingen. Volgens Salden zegt dat nog niets voor de wedstrijd tegen Jong AZ. "De kans is aanwezig, maar als hij niet vaak bij de groep zit, moet je hem ook in de spelhervattingen betrekken."

Basisplaats voor Berenstein

Voor wie dat wel iets zegt is Berenstein zelf. "Ik denk dat ik in de basis start, want Antwi is helaas geblesseerd. Dat betekent dat ik op het blaadje sta", vertelt de glunderende 21-jarige aanvaller. "Het is wel zo dat de basisjongens meestal de standaardsituaties doen en dan denk ik wel dat ik start. Ik ga het zo wel even aan m'n ouders, zus en vriendin vertellen."

Veerman nog niet fit

Joey Veerman is maandagmiddag tegen Jong AZ in ieder geval niet in staat om te spelen. Hij heeft nog teveel last, waardoor Alex Plat wederom zijn plaats zal innemen op het middenveld.

Opstelling: Verhulst; Evers, Tol, Klinkenberg, Smal; Visser, Plat, Vlak; Doodeman, Stroo, Berenstein