Deel dit artikel:











Woningbrand in Purmerend: brandend materiaal door brievenbus gegooid Foto: Shutterstock

PURMEREND - De politie is op zoek naar getuigen van een brand vanochtend in een woning aan de Binnendijk in Purmerend. Volgens de politie is er brandend materiaal door de brievenbus naar binnen gegooid.

De melding van de brand was rond 02.20 uur. De bewoners hadden het vuur snel ontdekt en hebben de brand met een paar emmers water kunnen blussen. Niemand raakte gewond. Mensen die mogelijk meer weten van de brand, kunnen contact opnemen met de politie.