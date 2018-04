LIVE NH Sport met FC Groningen - Ajax en veel meer!

AMSTERDAM - Om 14.30 uur vanmiddag fluit scheidsrechter Kevin Blom voor het begin van de eredivisiewedstrijd tussen FC Groningen en Ajax. NH Sport is er uiteraard live bij.

Na de ruime overwinning van koploper PSV gisteravond tegen NAC Breda (5-1) moet Ajax winnen in Groningen om het gat van tien punten met de Eindhovenaren weer iets kleiner te maken.

Spits Kasper Dolberg zit nog niet bij de wedstrijdselectie, hij traint wel weer mee na zijn voetblessure, maar is nog niet fit genoeg om af te reizen naar Groningen. Ajax-trainer Erik ten Hag kan Klaas-Jan Huntelaar wel in de voorhoede posteren. Hij kampte met een lichte blessure, maar is op tijd hersteld. De 19-jarige Kaj Sierhuis zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Ajax 1.

FC Groningen - Ajax begint om 14.30 uur en Edward Dekker verzorgt het wedstrijdcommentaar op NH Radio.

Sportclub met Ballen

Verslaggever Dennis Nieuwenhuis is met zijn Sportclub met ballen te gast bij Sporting Martinus in Amstelveen, de oude club van onder meer Jong Ajax-trainer Michael Reiziger. Vandaag speelt Sporting Martinus de stadsderby tegen Roda'23. Dennis spreekt prominente gasten, de vrijwilligers achter de club en gaat natuurlijk weer iets lekkers proeven in de kantine.

Verslaggever Samanta de Groot bezoekt een bijzonder golftoernooi in Winkel. Op het 1 april DUO toernooi gaan de spelers in tweetallen de golfbaan over. In de rubriek Hoe is het met? bellen we oud-schaatser Jacco Jan Leeuwangh en de Haarlemse scheidsrechter Ruud Bossen krijgt weer het laatste woord op 17.55 uur. Verder hoor je het laatste nieuws uit de regio, het weerbericht van Jan Visser en lekker veel muziek in NH Sport; vanmiddag van 14.00 tot 18.00 uur op NH Radio. Je presentator is Rob Wtenweerde.