Haarlemmers boos over overgeplakt straatnaambord Hannie Schaftstraat: "Buitengewoon respectloos!"

HAARLEM - Vrijwilligers van Breed Platform Palestina hebben in Haarlem over een straatnaambordje van verzetsheldin Hannie Schaft een zelfgemaakt bordje van de Palestijnse Ahed Tamimi gehangen. Honderden Haarlemmers reageren op Facebook boos op de actie van de partij die meer bekendheid wil voor Palestina.

De 17-jarige Tamimi uit Palestina is door een Israëlische rechtbank veroordeeld tot acht maanden cel omdat ze een Israëlische militair die in haar tuin stond een klap had gegeven. Volgens Amnesty International is de straf veel te hoog. "Die straf is veel te zwaar voor het vergrijp dat zij pleegde, zeker omdat ze minderjarig is."

Het was niet de bedoeling van Breed Platform Palestina om mensen kwaad te maken, zegt Piet de Vries van het platform. Volgens hem gaat het om een symbolische actie, die is bedoeld om aandacht te vragen voor de Palestijnen in bezet gebied. Hij legt uit dat Tamimi net als Hannie Schaft een verzetsstrijdster is. "We zien Hannie Schaft als een schitterend voorbeeld van een verzetsstrijder."

Tamimi wordt in Palestina volgens hem ook zo gezien. "Hannie Schaft heeft zich verzet tegen vijf jaar bezetting van de Duitsers. De bezetting door Israël van Palestina duurt al zeventig jaar. Wat ze gemeen hebben is dat ze zich verzetten tegen onderdrukking."

Ondoordachte actie

Mensen vinden het erg dat het bordje over de naam Hannie Schaft heen is gehangen. "Wat een mega domme ondoordachte actie", schrijft iemand op Facebook. "Hoe halen ze het in hun hoofd om dat te doen?", vraagt een ander zich af. "Buitengewoon respectloos! Zo snel mogelijk achterhalen welke vandalen dit deden en hun berechten!" Honderden mensen hebben het bericht, dat van Haarlems Dagblad kwam, inmiddels gedeeld.

In een ingezonden brief aan Haarlems Dagblad wil De Vries duidelijk maken het juist heel belangrijk is wat Hannie Schaft heeft gedaan, maar dat ze niet de enige verzetsstrijdster is geweest. Breed Platform Palestina vindt sowieso dat er te weinig wordt stilgestaan bij de situatie van de Palestijnen. Eens per maand komen vrijwilligers bijeen op de Grote Markt om aandacht te vragen voor de Palestijnse onderdrukking.

Het bordje hing er vandaag nog steeds. "Maar het gaat ons niet om het bordje. Ons voornaamste doel is dat er aandacht wordt besteed aan de situatie van de Palestijnen", zegt de Vries.