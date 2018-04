Vandalen tekenen penis op kunstpaard Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Egmond aan Zee hoopte er nu echt vanaf te zijn: mensen die het kunstpaard bij de ingang van het dorp bekladden. Helaas, vannacht is het paard opnieuw 'versierd'.

Op het paard zijn zwarte strepen gemaakt en er is een penis op het dier getekend. Wie er verantwoordelijk is voor de vernielingen, is niet bekend.

In de regio Alkmaar staan meerdere van dit soort paarden. Ze maken onderdeel uit van de Paardenparade, een permanente kunstroute die de verschillende gemeentes met elkaar verbindt. 'Stairway To Ringo', zoals het witte paard in Egmond aan Zee heet, is het enige onderdeel van de kunstroute dat steeds te lijf wordt gegaan. Het werd meerdere keren beklad en vernield.

Het kunstwerk werd in de zomer weggehaald na de zoveelste vernieling. In februari werd het paard 'hufterproof' teruggeplaatst op zijn plek. Eerder deze maand weerhield dat grappenmakers er ook al niet van om het paard te behangen. Toen werden er vuilniszakken en takken op geplakt.