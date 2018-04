Solliciteren met een jointje en conducteurs krijgen cursus manueel fluiten: inbox stroomt vol met 1 aprilgrappen

NOORD-HOLLAND - Redacties van kranten en andere mediabedrijven zijn de afgelopen weken weer bestookt met bijzondere acties en gebeurtenissen die bij toeval allemaal rond 1 april gebeuren. Ook bij NH Nieuws kwamen veel 1 aprilgrappen binnen, of op z'n minst verhalen waarover je kunt twijfelen.

Zo introduceerde afvalverwerker HVC de zelfrijdende afvalcontainer, te bedienen via een app. Er was ook een video van gemaakt.

Jointje

Bij Young Capital, met vestigingen in Hoofddorp en Amsterdam, krijgen sollicitanten een shotje of jointje tegen de zenuwen. Ook in Amsterdam, heeft de brandweer een brandweerhotel geopend. Een kamer boeken kan vanaf vandaag. Het initiatief past in de visie van een meer 'open karakter' van de brandweer, schrijft de brandweer Amsterdam-Amstelland op de website. "We staan toch een beetje bekend als een gesloten bolwerk", zegt kazernemanager Centrum Richard Jansen. "En we hebben gewoon kamers over. Met het hotel slaan we dus twee vliegen in één klap."

De gemeente Purmerend maakt het helemaal bont. Vanwege een gat in de begroting is besloten de Melkwegbrug te verkopen aan Dubai, meldt Regiopurmerend. De brug zal een verbinding gaan vormen tussen de eilandjes Netherlands en Switserland.

En wie vandaag met de trein gaat, hoort misschien een ander fluitje dan normaal. Omdat kapotte fluitjes van conducteurs vanaf vandaag niet meer worden vervangen, hebben conducteurs een cursus manueel fluiten gehad. Dat gaat sommigen heel goed af, maar er zijn ook mensen die er toch moeite mee blijven hebben.

Geldwolven

GroenLinks Noord-Holland heeft aangegeven echte wolven te willen inruilen voor geldwolven. "Wat GroenLinks betreft gaat de provincie Noord-Holland zich klaarmaken om de echte wolf met open armen te ontvangen", staat in het persbericht. "Onder aanvuring van de VVD worden er wel telkens miljoenen euro's gereserveerd voor de aanleg van nieuwe wegen voor de geldwolven om met hun dikke bolides over heen te rijden." GroenLinks wil meer groen voor echte wolven.