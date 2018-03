Ron Vlaar: "Ik heb engelengeduld moeten hebben."

DEN HAAG - Het was een half jaar geleden dat Ron Vlaar negentig minuten speelde voor AZ. De centrale verdediger verving de niet fitte Stijn Wuytens in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. "Ik heb keihard moeten strijden om fit te worden en te blijven en nu te starten."

Heel blij mee

"Ik heb engelengeduld moeten hebben om weer een keer te starten. Daar ben ik heel blij mee." Aldus de ervaren verdediger die ook de aanvoerdersband droeg in het Cars Jeans Stadion. "Ik train sinds de winterstop volledig mee. Alleen als het draait zo het nu draait, dan moet je geduld hebben. Dat heb ik geaccepteerd. Ik heb keihard getraind en vandaag wordt dat beloond. Daar ben ik blij mee en daar ben ik de trainer dankbaar voor."

Ging lekker

Stijn Wuytens traint al paar weken nauwelijks mee met de groep. De Belgische verdediger heeft last van zijn lies en trainer Van den Brom gaf daarom het vertrouwen aan de ervaren Vlaar. "Ging lekker, misschien een paar momentjes. In de eerste helft spelen we geweldig. Hoe snel we in een paar passes voor de goal van ADO staan, dat is een genot om te aanschouwen."



Klik de video aan voor het volledige gesprek met Ron Vlaar. Volgende week speelt AZ de topper tegen PSV in het AFAS Stadion. Dit duel is live te volgen op NH Sport via de radio.

