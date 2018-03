Deel dit artikel:











Smullend zat John van den Brom 45 minuten op de bank Foto: Pro Shots/Kay in 't Veen

ALKMAAR - DEN HAAG In misschien wel de beste eerste helft van dit seizoen zette AZ zaterdagavond ADO Den Haag in eigen huis te kijk (0-3). Trainer John van den Brom zat te genieten: "De eerste helft was echt om te smullen. Ik heb een fantastisch elftal gezien."

Wout Weghorst, Oussama Idrissi en Alireza Jahanbakhsh maakten de doelpunten voor de Alkmaarders die zonder Stijn Wuytens en Thomas Ouwejan speelden. Dat betekende dat routinier Ron Vlaar voor het eerst in een half jaar tijd weer een basisplek had. Owen Wijndal begon als linksback. Lees ook: Ron Vlaar: "Ik heb engelengeduld moeten hebben" "Owen Wijndal heeft het fantastisch ingevuld", aldus Van den Brom. "Dat jochie is pas 18 jaar en speelt mee alsof hij nooit anders heeft gedaan. Daar kan ik van genieten. Ron laat zien dat hij op de weg terug is." Extra stap

Na rust viel het spel van AZ terug en bleven doelpunten uit. Dat was voor de trainer wel een teken aan de wand. "Over drie weken is de bekerfinale en dan red je het niet met 45 minuten goed spel. Dan moet je negentig minuten volle bak spelen, net als volgende week tegen PSV. Dat is nog een extra stap waar we aan moeten werken. Daar zijn we nog niet aan toe, zo blijkt." Lees ook: AZ overklast ADO en houdt druk op Ajax