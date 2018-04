Deel dit artikel:











Kinderen over Pasen: "De vriend van de paashaas is een wortel" Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Het paasfeest is vandaag in volle gang en dat betekent paaseitjes zoeken in het bos en genieten van een overheerlijk paasontbijt. Maar wat vinden kinderen eigenlijk van het feest?

Een NH Nieuws-verslaggever ging de straat op om dat aan een aantal jonge paas-fans te vragen. We vroegen hen onder meer wat ze van de paashaas vinden.