Geen korfbalfinale voor Blauw-Wit dit jaar

AMSTERDAM - Blauw-Wit staat dit seizoen niet in de finale van de Korfbal League. De ploeg van Barry Schep verloor de tweede wedstrijd van de halve finale van de play-offs van TOP uit Sassenheim met 17-19.

Blauw-Wit werd vorige week in de eerste play-off wedstrijd weggespeeld in Sassenheim met 34-23.

Trainer Barry Schep dacht na die wedstrijd dat het niet makkelijk zou zijn om de situatie om te draaien. Toch namen de Amsterdammers thuis een kleine voorsprong (4-2), maar net als vorige week was Mick Snel de plaaggeest voor Blauw-Wit. Hij zorgde ervoor dat TOP op 5-7 kwam en bij de rust stonden de Amsterdammers met 10-13 achter.

In de tweede helft, waarin weinig werd gescoord, kwam Blauw-Wit terug tot 16-16, maar de ploeg kon niet doordrukken om een derde beslissingswedstrijd uit het vuur te slepen. TOP won met 17-19 en dat betekent dat de verliezende finalist van vorig seizoen niet opnieuw in de finale in de Ziggo Dome staat.

"Vergeten door te drukken"

"De teleurstelling is heel groot", aldus Scherp. "We hadden kans vandaag. Aanvallend begonnen we prima, verdedigend hadden we wat foutjes. Tien minuten voor tijd kwamen we op 16-16, maar toen vergaten we door te drukken. We hebben wel het maximale eruit gehaald."

Dubbel gevoel voor Mostard

Voor Frank Mostard was het een wedstrijd met een dubbel gevoel. Hij speelde een uitstekende wedstrijd, maar zijn team moest toch het onderspit delven. "Ik heb heel lekker gespeeld, maar het is een teamprestatie", verklaarde de 25-jarige Amstelvener. "Het voelde goed, maar ik blijf veel meer balen van hoe we het als team hebben gedaan."

Topscorers

Voor Blauw-Wit was Momo Stavenuiter met vijf treffers topscorer. Bij TOP scoorde Mick Snel acht keer en Celeste Split vijf keer.

Tweede finaleploeg nog onbekend

Tegen wie de ploeg uit Sassenheim in de finale speelt is nog niet bekend. PKC verloor vorige week thuis verrassend van Fortuna, maar zette dat vanavond recht door de uitwedstrijd met 16-28 te winnen. Die twee ploegen spelen dinsdag een beslissingswedstrijd bij PKC.