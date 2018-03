Handballers Volendam winnen, Aalsmeer speelt gelijk

AALSMEER - VOLENDAM De Handballers van Volendam hebben zich goed hersteld van de uitschakeling in de bekerstrijd van donderdag tegen Aalsmeer (29-26). In de nacompetitie van de eredivisie wonnen de Volendammers met 30-27 van het Limburgse Lions.

Volendam - Lions

In de beginfase liep Lions over Volendam heen en het duurde even voor de ploeg van coach Peter Protengen zich herpakt had. Toch ging Lions bij de rust nog aan de leiding met 12-15.

In de tweede helft tapte Volendam uit een ander vaatje. De ploeg werkte eerst de achterstand weg en nam vervolgens een voorsprong van maximaal zes punten (30-24). In de slotfase mocht Lions nog een paar keer scoren, maar Volendam won met 30-27.

Aalsmeer - Bevo

Aalsmeer stond bij de rust nog met 14-12 voor, maar eindigde de wedstrijd met een gelijke stand: 28-28.

Aalsmeer blijft in de strijd om het kampioenschap op de derde plek staan met vier punten na twee duels. Volendam staat op de tweede plek met vijf punten.