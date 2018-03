SV Zandvoort blijft maar scoren: nu al meer dan 100 doelpunten

ZANDVOORT - Een seizoen als nu maken ze zelden mee bij voetbalclub SV Zandvoort. Na achttien wedstrijden staat de teller van zaterdag-1 op maar liefst 113 doelpunten. Drie spelers scoorden ieder al meer dan twintig goals.

Het team komt uit in de derde klasse van het zaterdag-amateurvoetbal. Bud Water voert de topscorerslijst aan met 27 goals, gevolgd door zijn teamgenoten Jesse, Nigel en Kas.

"We hebben een sterk en snel team", aldus Nigel Berg tegen NH Nieuws. Hij maakte bijna 100 doelpunten voor zijn club. Onderlinge concurrentie tussen de Zandvoortse doelpuntenmachines is er niet, zeggen ze. "Het belangrijkste is dat we plezier hebben en dat we over een paar weken met de platte kar door het dorp kunnen", aldus Jesse.

Kampioenschap

Dat kampioenschap kan ze eigenlijk niet meer ontgaan. De afgelopen jaren mislukte het telkens net om naar de tweede klasse te promoveren, maar daar zullen ze volgend seizoen zo goed als zeker uitkomen.

Als ze bij SV Zandvoort zelfs meer scoren dan bij FC Barcelona, dan moet er wel interesse zijn van andere clubs. "Ik ben wel door clubs benaderd, maar ik blijf hier", zegt Bud. En dat geldt ook voor de andere jongens, waarvan een groot deel samen opgroeide in de kustplaats. Trainer van het succesvolle team is Ted Saunier.

1 april-grap

Tot vandaag was het eerste van SV Zandvoort het meest scorende team van alle eerste voetbalelftallen in Noord-Holland. Maar, dat zal je net zien: Purmersteijn uit Purmerend won vandaag met 10-0 heeft heeft nu 114 doelpunten in totaal. "Dat is zeker een 1 april-grap?", vraagt Kas. Helaas niet voor de jongens. Ze zullen nog even aan de bak moeten om ook die titel binnen te halen.