AZ overklast ADO Den Haag en houdt druk op Ajax Foto: Pro Shots/Kay in 't Veen

ALKMAAR - DEN HAAG AZ overklaste ADO Den Haag en liet vooral in de eerste helft af en toe oogstrelend voetbal zien. De Alkmaarders leidden bij de rust al met 3-0 en omdat de ploeg een beetje gas terugnam in de tweede helft was dat ook de eindstand.

Bij AZ begon Ron Vlaar in basis en zat Stijn Wuytens op de bank. De wedstrijd begon met het fanatieke Haagse publiek in de gele en groene rook, de kleuren van ADO. De Alkmaarders kwamen na ruim een kwartier al op voorsprong. Op aangeven van Alireza Jahanbakhsh kon Wout Weghorst op randje buitenspel de 0-1 binnen schieten. Veel kansen

AZ creëerde kans op kans. Guus Til gaf Oussame Idrissi een bijna niet te missen kans die in het zijnet eindigde en miste zelf ook vrij voor keeper Zwinkels. ADO kreeg ook twee mogelijkheden maar Wilfried Kanon en Bjørn Johnsen vonden keeper Marco Bizot op hun weg. AZ kwam na een half uur spelen op 0-2 door een schot van Oussama Idrissi dat nog net werd aangeraakt. En vlak voor de rust maakte Alireza Jahanbakhsh er 0-3 van. Wout Weghorst en Jahanbakhsh overlegden voor een te nemen hoekschop en blijkbaar had Weghorst de uitkomst van de hoekschop voorspeld. Wie kon liplezen zag na de treffer van Jahanbakhsh duidelijk het "Ik zei het toch". Met zijn doelpunt komt de Iraanse international op 14 doelpunten en 10 assists. Tweede helft

ADO kreeg in de tweede helft iets meer kansjes omdat AZ wat gas terugnam, maar keeper Marco Bizot nam geen gas terug en stond iedere keer op de juiste plek. Mede doordat John van den Brom flink doorwisselde was de tweede helft ook wat rommeliger, maar de overwinning kwam nooit meer in gevaar. In de slotfase liet Ron Vlaar zich nog bijna verrassen, maar opnieuw greep Bizot goed in zodat ADO ook de eretreffer werd onthouden. De derde plaats op de ranglijst kan AZ niet meer ontgaan en de Alkmaarders zijn Ajax weer tot op twee punten genaderd, maar Ajax speelt zondag nog uit bij FC Groningen. Opsteling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi (Hooi/49), Kanon, Kuipers, Meijers; Bakker, El Khayati, Immers; Goppel, Johnsen, Falkenburg (Lorenzen/68) Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Vlaar, Wijndal; Midtsjø (Seuntjens/76),Til, Koopmeiners; Jahanbakhsh (v.Overeem/65), Weghorst, Idrissi (Bel Hassani/88)