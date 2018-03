Gewonde bij steekpartij in Diemen: slachtoffer rijdt zelf naar politiebureau

DIEMEN - (AT5) Bij een vermoedelijke steekpartij aan het Wilhelminaplantsoen in Diemen is vanavond een man gewond geraakt. Het slachtoffer zou volgens omstanders zelf naar een politiebureau aan de D.J. den Hartoglaan zijn gereden.

Rond 19.30 uur liep hij bebloed het bureau in. Agenten hebben een ambulance voor de man gebeld.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, over zijn verwondingen kan de politie nog niks zeggen. Over het incident zelf is weinig bekend. "Ook omdat het slachtoffer nu in het ziekenhuis ligt."

Er is niemand opgepakt. Ook is er geen signalement van de dader van de steekpartij bekend. "Als er getuigen zijn, dan mogen ze ons bellen", aldus de woordvoerder van de politie.