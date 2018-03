HOORN - Een fietser is vanavond aangereden op de Nieuwe Steen in Hoorn. Het slachtoffer zou met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend. Een traumahelikopter ging naar de plek van het ongeluk toe, maar werd later afgemeld.

De toedracht van het ongeluk is ook nog onbekend.