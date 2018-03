Deel dit artikel:











Ron Vlaar in de basis tegen ADO Den Haag Foto: Pro Shots/Erwin Spek

DEN HAAG - Geen Stijn Wuytens in de Alkmaarse in de laatste linie zaterdagavond tegen ADO Den Haag. De centrale verdediger trainde afgelopen week al apart van de groep en is nog niet fit genoeg om te starten. Hij zit wel op de bank. Ron Vlaar neemt zijn plek over in de basiself.

De laatste keer dat Ron Vlaar in de basis stond was thuis tegen Excelsior op 24 september 2017. Verder kan trainer John van den Brom tegen de nummer acht uit de Eredivisie geen beroep doen op Thomas Ouwejan. De linksback raakte aan zijn hoofd geblesseerd bij Jong Oranje. Oussama Idrissi kwam met liesklachten terug van Jong Oranje, maar de linksbuiten start gewoon in het Cars Jeans Stadion. Verder staan de kersverse internationals Wout Weghorst en Guus Til uiteraard in de basis. Opstellingen:

AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Hatzidiakos, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners, Til; Jahanbakhsh, Weghorst, Idrissi.

ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Kuipers, Kanon, Meijers; Bakker, El Khayat, Immers; Goppel, Johnsen, Falkenburg. ADO Den Haag - AZ begint om 20.45 uur en is live te volgen via NH Sport op de radio.