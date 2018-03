Deel dit artikel:











Buurtbewoners geschrokken van steekpartij in woning Aalsmeer: "Al maanden overlast" Foto: Marco Clever

AALSMEER - Buurtbewoners van de Willem-Alexanderstraat in Aalsmeer zijn geschrokken van de steekpartij die vanmiddag in een woning in de straat plaatsvond. Een man raakte daarbij gewond.

"Ik dacht 'jeetje, wat is hier gebeurd?' Er kwam een ambulance aan, twee politieauto's en daarna nog een ambulance. Op een gegeven moment ook een traumahelikopter. Een man werd liggend op een brancard afgevoerd in een ambulance", zegt een omwonende tegen NH Nieuws. In de woning waar de steekpartij plaatsvond verblijven arbeidsmigranten uit onder meer Polen en Letland. Buren zeggen dat het er geregeld fout gaat. "We hebben al maanden overlast. We hadden dus eigenlijk al verwacht dat zoiets ging gebeuren." Lees ook: Gewonde bij steekpartij in Aalsmeer Volgens huisgenoten stak de dader in dronken toestand het slachtoffer neer. "Waarschijnlijk is er iets te veel drank in het spel geweest, maar misschien ook wel ander spul." De buurtbewoners hopen dat de gemeente en de politie wat aan de overlast gaan doen. "Dit moet veranderen, want dit kan echt niet."