Gemeentebordeel Amsterdam amper jaar na opening in zwaar weer: "Weinig kans op overleven"

AMSTERDAM - (AT5) Het lijkt zo mooi, prostituees die als zelfstandigen een bordeel uitbaten. Geen mensenhandel, geen pooiers en geen dwang. De realiteit blijkt weerbarstiger, want amper een jaar na de opening dreigt My Red Light aan de Oudezijds Achterburgwal en Boomsteeg kopje onder te gaan.

Dat schrijft bestuurslid Marcel Heyman op Facebook. In een emotioneel betoog roept hij het stadsbestuur op de regels voor de verhuur van de kamers te versoepelen. Behalve raamprostiuees zouden ook thuissekswerkers er een kamer moeten kunnen huren.

Al jaren probeert het stadsbestuur de seksbranche schoner en veiliger te maken. Gaandeweg ontstond het idee om sekswerkers meer zelfstandigheid te bieden, wat uiteindelijk resulteerde in een door de gemeente geïnitieerd bordeel waar raamprostituees een kamer huren en hun eigen prijzen en werkomstandigheden bepalen.

Vervelende boodschap

Vlak voor de opening in mei vorig jaar kreeg het veertien kamers tellende bordeel een vervelende boodschap: de ramen mogen niet worden verhuurd aan prostituees die hun klanten via internet werven. En daar had de stichting geen rekening mee gehouden.

Daardoor staat het leeuwendeel van de gerenoveerde kamers vrijwel sinds de opening overdag leeg. 's Avonds worden de kamers wel verhuurd, maar dat levert onvoldoende op om de investeringen terug te verdienen en het personeel te betalen.

"In zwaar weer"

"Lijdzaam moeten we nu toezien hoe onze prachtige faciliteiten overdag leeg staan", schrijft bestuurslid Marcel Heyman in een emotioneel betoog op Facebook. Hij erkent dat My Red Light "in zwaar weer" zit, en vraagt zich af of het om "een stevige lentebries of allesvernietigende tornado"gaat.

Hij moedigt het stadsbestuur aan de regels voor het verhuren van de kamers te versoepelen. "Het feit dat de gemeente vindt dat we niet kunnen verhuren aan de z.g. thuiswerkers zorgt ervoor dat wij zonder het vinden van alternatieve inkomsten weinig kans op overleven hebben."

Naast het verbod op verhuur aan thuiswerkers, is ook de verplichte screening van prostituees debet aan de leegstand, zegt bestuursvoorzitter Justine Le Clerq vandaag in Het Parool. Van de acht prosituees die zich in aanloop naar de opening bij het gemeentebordeel meldden, kwam de helft niet door de verplichte screening.

Politiedossier

Dat had te maken met aantekeningen in een politiedossier. "Een van hen kwam erin voor vanwege een mishandeling, een ander omdat hij had meegelopen met een anti-Pietendemonstratie. Hij weigerde een spandoek weg te doen", vertelt ze tegen de krant.

Le Clerq stelt dat het onmogelijk is om het experimentele bordeel draaiende te houden met "de huidige regels van de APV". "We zijn als een experiment neergezet, maar worden nu als doorsnee exploitant behandeld."

De gemeente benadrukt in Het Parool dat van meet af aan duidelijk was dat My Red Light zou worden behandeld als andere raamexploitanten. "Ze moeten zich aan de regels houden. Een van die regels is dat raamprostituees niet via advertenties mogen werven."