Winst Kon.HFC en AFC, opnieuw verlies De Dijk Foto: Pro Shots/Martijn Buskermolen

AMSTERDAM - HAARLEM Koninklijke HFC lijkt de weg ophoog weer te hebben gevonden. Na vijf verliespartijen werd vorige week gelijk gespeeld en vandaag werd er met 1-0 gewonnen van FC Lienden. AFC won voor de tweede week op rij. De Amsterdammers waren in Noordwijkerhout met 2-0 te sterk voor VVSB. Met De Dijk gaat het minder goed. De Amsterdammers verloren voor de vijfde keer op rij. Barendrecht was in Amsterdam-Noord te sterk: 1-3.

HFC -FC Lienden1-0

33’ 1-0 Wessel Boer HFC stijgt nu naar de twaalfde plek met 33 punten uit 25 duels. Opstelling HFC: Boks; Hols, Boer, Wilffert, Bronkhorst; Lewis (v.d.Broek/64), Tamerus, De Visser; Sterling (Noordmans/86), v. Soest, v. Son (Eindhoven/77) Opstelling FC Lienden: Schimmel; Wilsterman (Loukili/77), v.Steen, Broekhof, Balk; v.Eem (Bellahsan/40), Bendadi (Surmeli/70), de Vries, Hak, Samsey, v.d.Meiracker De Dijk – Barendrecht 1-3

47’ 0-1 Max van Dijk

57’ 0-2 Bas Mourits

70’ 0-3 Joey Jongman

74’ 1-3 Damien Menzo De Dijk blijft op de een-na-laatste plaats staan met 21 punten uit 25 wedstrijden Opstelling De Dijk: Pistoor, Verschaagen, Kuipers, Baten, Menzo, Zwarthoed, Raaijen (Ruder/60), Wiltenburg,De Dijk Tayeb, Tol (Woudenberg/73), Westmaas (El Idrissi/60). Opstelling Barendrecht: Van Splunter, Eekman (Lima/77), Aarts, Van Dijk, Stolte, Jongman, Navajas Sanchez (Oranje/87), Monster, Esajas, Mourits, Salem (Khaldi/63). VVSB – AFC

11’ 0-1 Matthijs Jesse

42’ 0-2 Raily Ignacio AFC blijft ondanks de winst op de vijftiende plek staan met 26 punten uit 25 wedstrijden. Opstelling VVSB: Valk; Fecunda, Arroyo (Koopman/71), Zwart, Vijlbrief; Theuns (v.Pelt/46), Jozic, de Rijk; Osrouti (v.d.Wilden/46), Pauw, Bekooij Opstelling AFC: Zonneveld; Willemsen, Richard, Jansen, v.d. Houten; Kulhan (Da Silva/89), Kwee, Hoek; Grootfaam, Igancio, Jesse (v.d.Boogaard/74)