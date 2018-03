Deel dit artikel:











'Niets doen aan onveilige N-wegen is niet te verantwoorden' Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen maakt zich zorgen over de toestand van de provinciale wegen in Nederland. Volgens hem vallen één op de vijf verkeersdoden op N-wegen. "Aangezien slechts zes procent van het wegennet een N-weg is, is dat enorm veel."

Volgens Tertoolen moet er daarom écht wat gedaan worden aan de onveilige N-wegen. "We weten hoe we wegen veiliger moeten maken en wat de verbeterpunten zijn, maar er wordt gewoon geen geld voor vrij gemaakt. Dat is een hele slechte zaak", laat hij aan het NH Nieuws weten. "Het baart me echt zorgen, want er vallen echt heel veel doden en gewonden op wegen waar het gewoon mogelijk is om de veiligheid te verbeteren." "Frontale botsingen liggen op de loer"

De reden dat de provinciale wegen gevaarlijk zijn is volgens de verkeerspsycholoog omdat twee banen direct naast elkaar liggen. "Er wordt hard gereden en automobilisten ergeren zich aan verkeer dat langzamer rijdt, daarom gaan ze op gevaarlijke plekken inhalen. Frontale botsingen liggen dus op de loer." Belangrijke verbeterpunten zijn volgens Tertoolen: vangrailen, inhaalmogelijkheden en ribbels aan de randen van het asfalt. "Je ziet bijvoorbeeld ook dat de provinciale wegen in Nederland een stuk smaller zijn dan in het buitenland." Meer geld

Verkeersdeskundige Max van Kelegom gaf eerder al aan NH Nieuws aan dat er te weinig geld beschikbaar is voor de N-wegen in Nederland. Tertoolen kan dat beamen. "Waar mogelijk moeten wegen echt aangepakt worden. Waar dat niet kan, moet strenger gehandhaafd worden. Met alleen maar campagnes kom je er niet."