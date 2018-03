Deel dit artikel:











Kleine brand in woning Huizen Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HUIZEN - In een woning aan de Akkerweg in Huizen woedde vanmiddag een kleine brand. De oorzaak was een drooggekookt pannetje.

De brandweer sloeg aanvankelijk alarm en schaalde op naar een middelbrand. De woning stond volgens de Veiligheidsregio vol met rook. Er was niemand in het huis aanwezig. De brandweer is de woning aan het ventileren.