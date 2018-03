Deel dit artikel:











Auto belandt in water in IJmuiden: 'Bestuurder vergeet handrem' Foto: Inter Visual Studio

IJMUIDEN - Een auto is vanmiddag IJmuiden bij het Sluisplein in IJmuiden in het water beland. De bestuurder zou zijn vergeten de handrem aan te trekken na het parkeren.

Op het incident kwamen onder meer de brandweer, reddingsbrigade en een ambulance af. Volgens een getuige zat er echter niemand in het voertuig. De auto is inmiddels naar de bodem gezonken en zal later vanmiddag uit het water worden getakeld.