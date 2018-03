Kudelstaarter zet 60.000 glasaaltjes uit voor toekomst palingvisserij

KUDELSTAART - Een beroepsvisser heeft ook een verantwoordelijkheid voor de visstand, stelt Theo Rekelhof uit Kudelstaart. Hij zet om die reden vandaag zestigduizend glasaaltjes uitzet om de palingstand op peil te houden.

Toch is Rekelhof ook de eerste die bekent dat hij met een dubbele agenda uitvaart richting de Westeinderplassen. "Natuurlijk moet ik ook mijn broek ophouden", vertelt de palingvisser aan NH Nieuws. "Dit bedrijf is meer dan 150 jaar oud, maar je wordt ook geacht om rekening te houden met de natuur, ook als beroepsvisser", aldus Rekelhof vanaf zijn boot.

Palingstand

Glasaal uitzetten gebeurt al vanaf de jaren vijftig, na de aanleg van de afsluitdijk, legt hij uit. "Ze zwommen voorheen via het zoute water van de Zuiderzee het binnenland in, maar toen dat wegviel bleef de palingstand hier achter. Het is allemaal wat dubbel, maar wel mooi om ze uit te zetten."