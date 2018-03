Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij in Aalsmeer Foto: Marco Clever Foto: Marco Clever Foto: Marco Clever

AALSMEER - Bij een steekpartij aan de Willem-Alexanderstraat in Aalsmeer is vanmiddag een gewonde gevallen. Het is onduidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is, maar er kwamen in ieder geval veel hulpdiensten op af. Zowel een ambulance als traumahelikopter kwamen op het incident af.

Volgens buurtbewoners was de steekpartij het resultaat van een ruzie tussen twee gastarbeiders. De politie kan het incident nog niet bevestigen. Later meer.