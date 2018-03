VIDEO: Strand bij Camperduin wordt opgehoogd

CAMPERDUIN - Strandbezoekers die de afgelopen weken op het strand van Camperduin zijn geweest, is het misschien wel opgevallen. Er wordt aan de kust keihard gewerkt door een keur aan shovels, baggerschepen en ander groot geschut. Samen zullen ze op een deel van het strand een enorme hoeveelheid zand gaan spuiten. Dat proces wordt zandsuppletie genoemd.

NH Nieuws nam gisteren even een kijkje bij de zandsuppletie in Camperduin en stuurde een drone de lucht om het schouwspel van bovenaf in beeld te brengen. Maar wat is zandsuppletie eigenlijk? Check het hier!

Waarom is het nodig?

Door wind, zee en stroming verdwijnt er zand van de kust. Omdat duinen en stranden onze belangrijkste bescherming zijn tegen zee, moet het strand zo nu en dan versterkt en verbreed worden. Zandsuppleties compenseren deze onbalans. Bij Camperduin heeft drie jaar geleden al een versteviging plaatsgevonden, maar de zeestroming blijkt het zand sneller weg te slijpen dan verwacht.

Wat gebeurt er precies?

Met groot materieel wordt er zand gespoten op een bestaand strand, waardoor dit gedeelte verbreed of verhoogd wordt. Met zogeheten sleephopperzuigers haalt kilometers uit de kust zand van de bodem om het vervolgens aan de kust op te spuiten.

Hoe gaat dat in zijn werk?

De sleephopperzuiger, een baggerschip, heeft een grote arm met daarop een zuigkop. Als een gigantische stofzuiger sleept 'ie over de bodem van de zee om zand op te zuigen. Dat zand wordt daarna via een grote pijpleiding naar het strand gepompt. Bulldozers verdelen het zand vervolgens verder over het strand.

Wanneer wordt er gewerkt?

De werkzaamheden bij Camperduin zullen nog tot eind april duren. Ze gaan zeven dagen per week, dag en nacht door. Dit alles om hinder in de populaire zomermaanden te voorkomen.

Is het strand toegankelijk tijdens werkzaamheden?

Ja, alleen het deel waar op dat moment gewerkt wordt, is verboden gebied. Het terrein is nauwkeurig afgezet. Hondenbezitters doen er verstandig aan hun hond rond die plek wel aangelijnd te houden. Ook watersporters moeten rekeningen houden met de werkzaamheden. Zij moeten minimaal 300 meter afstand houden tot het baggerschip.