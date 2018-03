Deel dit artikel:











Vrachtauto knal tegen viaduct en scheurt doormidden Foto: Inter Visual Studio / Sam de Joode Foto: Inter Visual Studio / Sam de Joode

ZAANDAM - Een chauffeur van een vrachtauto die over de Jan Bonekampstraat in Zaandam reed, had waarschijnlijk niet zijn middag. Hij schatte een viaduct verkeerd in en kwam eronder vast te zitten.

Zijn vrachtauto scheurde door de botsing praktisch doormidden. Volgens getuigen geldt bij het viaduct van de Vermiljoenweg een doorrijverbod. De vrachtwagen is total loss.