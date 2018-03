LIVE NH Sport met ADO Den Haag - AZ

ALKMAAR - Na de interlandperiode komen de ploegen in de eredivisie dit weekeinde weer in actie. AZ neemt het vanavond in Den Haag op tegen ADO en NH Sport is er live bij!

Om 20.45 uur wordt er in Den Haag afgetrapt. AZ heeft de derde plek in de eredivisie nog altijd stevig in handen, ADO doet het prima met de achtste positie. AZ-coach John van den Brom was in het verleden ook coach van ADO, dus hij treft een oude werkgever.

Ouwejan

Of Van den Brom een beroep kan doen op vaste waarde Thomas Ouwejan, is nog de vraag. Ouwejan kreeg in het duel met Jong Oranje tegen Andorra een bal hard tegen zijn hoofd en moest per brancard van het veld. Ook Oussama Idrissi had wat pijntjes.

De overige internationals van AZ keerden ongeschonden terug in Alkmaar. Wout Weghorst en Guus Til met een grote lach op het gezicht: zij maakten hun eerste speelminuten in Oranje. In totaal waren tien spelers van AZ een week weg vanwege interlandverplichtingen.

Bij ADO is Tom Beugelsdijk geschorst.

ADO - AZ begint om 20.45 uur en is rechtstreeks te volgen in een extra uitzending van NH Sport op NH Radio. Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman verzorgen het wedstrijdverslag. Rob Wtenweerde is je presentator tussen 20.00 en 23.00 uur.