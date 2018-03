Deel dit artikel:











Familie niet aanwezig bij dodengebed voor vermoorde Reduan Bakkali Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) In de Blauwe Moskee in Amsterdam-Slotervaart is vanmiddag het dodengebed voor de donderdag vermoorde Reduan Bakkali. Daarbij zal zijn familie niet aanwezig zijn.

De 41-jarige ondernemer werd donderdag doodgeschoten in zijn bedrijf op de NDSM-Werf. Alles wijst erop dat er sprake is van een wraakactie die gericht is tegen zijn broer Nabil. Het Openbaar Ministerie maakte nog geen week eerder bekend dat Nabil Bakkali wilde gaan getuigen tegen vermeende kopstukken uit de mocromaffia. Lees ook: Slachtoffer NDSM-werf is broer van kroongetuige in liquidatieproces Omdat de familieleden van de kroongetuige nu moeten vrezen voor hun leven, zijn ze vanuit veiligheidsoverwegingen zelf niet aanwezig bij het dodengebed in de Blauwe Moskee. De moskee roept andere broeders en zusters op om wel gezamenlijk een laatste eer te bewijzen aan Reduan. Lees ook: Schutter liquidatie Reduan Bakkali gefilmd, beelden mogelijk snel vrijgegeven De dader van de liquidatie is nog niet gepakt. Hij zou haarscherp te zien zijn op beveiligingsbeelden die gemaakt werden binnen het bedrijf van het slachtoffer, maar die beelden maakt justitie voorlopig nog niet openbaar.