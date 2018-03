Deel dit artikel:











Donaties voor belaagde ijssalon-eigenaresse stromen binnen: "Ben zo ongelofelijk dankbaar"

HILVERSUM - Sinds het Openbaar Ministerie afgelopen week besloot om Gilly Emanuels te vervolgen op verdenking van mishandeling, is er een golf van steun voor haar op gang gekomen. De eigenaresse van de inmiddels gesloten ijssalon 't Perronnetje werd lange tijd geterroriseerd door een groep jongeren en mag zich nu zelf voor de rechter gaan verantwoorden. Om haar in die rechtsgang financieel bij te staan zetten buurtbewoners een crowdfundingsactie op. En daar stromen de donaties inmiddels in rap tempo binnen.

Waar er als reactie op het nieuws van de vervolging direct veel steunbetuigingen voor de eigenaresse binnenkwamen, lijken veel mensen de daad nu bij het woord te voegen. Er is inmiddels ruim 3.000 euro opgehaald om Gilly te voorzien in advocatenkosten. "Het blijft maar gaan, ik vind het fantastisch", zegt Patrick Weening die de actie met enkele buurtgenoten startte. Lees ook: VIDEO: Racistische hangjongeren schelden onderneemster uit: "Kankernegering" Honderden mensen lieten al een donatie achter en hoewel de pagina pas enkele dagen in de lucht is, lijkt het doel van 5.000 euro heel snel behaald te worden. "Dit is echt hartverwarmend, fantastisch", reageert Gilly tegenover NH Nieuws. "Ik ben emotioneel echt op, maar dit geeft zoveel kracht. Ik krijg ook kaartjes en telefoontjes. Ik ben iedereen zo ongelofelijk dankbaar." Lees ook: Belaagde eigenaresse ijssalon vervolgd voor mishandeling: "Ik ben sprakeloos" Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak van de eigenaresse zal voorkomen. Ook weet Gilly niet hoe hoog de proceskosten voor haar zullen zijn. Toch wil ze wel benadrukken dat ze het opgehaalde geld niet voor andere doeleinden gaat gebruiken. "Het komt op een rekening die bedoeld is voor de proceskosten. Als er geld overblijft dan zal het naar een goed doel gaan", benadrukt ze. Lees ook: Belaagde eigenaresse ijssalon 't Perronnetje vertrekt uit Hilversum: "Je voelt je in de steek gelaten" Gisteren stelde de PVV nog Kamervragen over de vervolging van de belaagde eigenaresse. Ze eisen van minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie dat de strafvervolging wordt ingetrokken. Hoewel Gilly zich nu vooral probeer te focussen op haar gezin en haar toekomst, is ze blij dat de kwestie wel op de politieke agenda gaat. "Maar dat had eigenlijk al veel eerder gemoeten", voegt ze daaraan toe.