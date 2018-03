Hoofdcommissaris Amsterdam: "Ook supermarkten verantwoordelijk voor stomdronken Britten"

AMSTERDAM - (AT5) De Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg is boos op een aantal supermarkten in het centrum omdat zij vorige week vrijdag extra bier hadden ingeslagen rond de oefeninterland Nederland - Engeland. De politie was zo druk met dronken supporters dat twee bureaus noodgedwongen de deuren moesten sluiten.

"Ook zo'n supermarkt is bij ons in de stad medeverantwoordelijk voor de veiligheid. En als we weten dat die voetbalsupporters er zijn, dan is de vraag: waar is je maatschappelijke verantwoordelijkheid, om zo massaal de alcohol op straat te zetten?", zegt Aalbersberg vandaag in het AT5-programma Het Verhoor.

De politie had vorige week vrijdagavond de handen vol aan de duizenden Britten die op de interland afkwamen. Er werden vernielingen aangericht en agenten bekogeld. De politie arresteerde uiteindelijk 140 supporters. Dat zijn uitzonderlijk veel aanhoudingen. Alcohol bleek flink bijgedragen te hebben aan het gedrag van de hooligans.

Het gewraakte bier was ook wel heel makkelijk verkrijgbaar. Volgens de korpschef kochten meerdere supermarkten extra bier in vanwege de interland. In Het Verhoor laat hij foto's zien van enorme voorraden bier direct bij de ingang van supermarkten. "Een supermarkt had speciaal de hele wand vol met blikjes om mee te nemen naar buiten."

Oorlogsgebied

"Er is een verdienmodel om eerst heel veel te verdienen aan deze vijfduizend man. Vervolgens zijn ze stomdronken en dan hebben we een probleem", zegt Aalbersberg. "Dat moet je ook niet willen." Een bewoner van het Wallengebied omschreef de situatie als een 'oorlogsgebied'. De hoofdcommissaris kan zich wel vinden in die omschrijving.

"Dit had een enorme impact. Niet één dag, maar drie dagen lang liepen er vijfduizend stomdronken Engelsen in de stad. Dit hoort niet bij voetbal en dit moeten we niet willen in Amsterdam. Stomdronken Britten die zich hier drie dagen lang vol laten gooien en dan de halve stad verbouwen: dat is een grens te ver", aldus een zichtbaar geïrriteerde Aalbersberg. De politie moest zo veel mensen inzetten dat twee bureaus de deuren moesten sluiten. In het politiebureau aan de Lijnbaansgracht en het bureau IJtunnel konden geen aangiftes meer worden opgenomen.

Albert Heijn staat open voor gesprek

Een van de supermarkten waar Aalbersberg op doelt is een filiaal van Albert Heijn. Een woordvoerder van het bedrijf laat aan AT5 weten dat ze bij grote evenementen (zoals bijvoorbeeld Koningsdag) altijd nauw samenwerkt met de gemeente en 'goede afspraken' maakt. "Voor de wedstrijd en de ontvangst van de supporters vorige week vrijdag zijn geen afspraken gemaakt met gemeente of politie. Uiteraard passen wij in alle gevallen onze alcoholbeleid toe, dat betekent dat wij nooit alcohol verkopen aan klanten waarvan wij denken dat zij al genoeg op hebben."

De supermarkt vindt het "erg vervelend voor de stad dat de supporters zo veel overlast hebben veroorzaakt en de daarbij grote politie-inzet die noodzakelijk was". "Als na evaluatie van de gemeente en politie blijkt dat wij wellicht een bijdrage kunnen leveren aan een goed verloop van dit soort situaties of events dan staan wij altijd open om daarover in gesprek te gaan", aldus de voorlichter.

Combi-regeling

Aalbersberg wil overigens nog meer maatregelen na de rellen op De Wallen van vorige week. Hij pleit voor de terugkeer van een combi-regeling. "Vroeger hadden we voor dit soort wedstrijden een combi-regeling: een kaartje voor de wedstrijd in combinatie met vervoer. Je kreeg alleen een kaartje met een treinreis. Met de trein heen, een kaartje en dan met de trein terug."

De politiechef hoopt ook dat dit soort wedstrijden niet meer op vrijdagen zal worden gespeeld. "Hier moeten we echt naar kijken: hoe moeilijk het ook is met voetbal en hoe moeilijk het ook is in Europa." Hij geeft toe dat deze excessen vaker voorkomen bij Britse supporters. De Amsterdamse hoofdcommissaris is ook nog gebeld door collega's in Engeland. "Die schaamde zich wild voor wat er is gebeurd."