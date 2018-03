Deel dit artikel:











Identiteit dode in vakantiehuisje Zandvoort nog niet bekend: "Brand was allesverwoestend" Foto: Persbureau Nieuwsfoto/Laurens Bosch

ZANDVOORT - De identiteit van de persoon die gisternacht bij een brand in een bungalow op camping De Branding in Zandvoort om het leven kwam, is nog steeds niet achterhaald. Dat politie meldt aan NH Nieuws dat het waarschijnlijk nog dagen kan duren tot er uitsluitsel is.

Het onderzoek verloopt moeizaam omdat "de brand allesverwoestend was", laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. De politie heeft wel het vermoeden dat het gaat om iemand uit het buitenland. Lees ook: Campinggasten vol ongeloof na dodelijke brand Zandvoort: "Vlammen werden groter en groter" Het huisje brandde tot de grond af. Over de oorzaak van de brand is eveneens nog weinig duidelijk. Ook daar wordt onderzoek naar gedaan.