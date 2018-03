Deel dit artikel:











Snelheidsduivel rijdt 169 km/u waar je 70 km/u mag: auto en rijbewijs kwijt Foto: Team Hoofdwegen Politie

AMSTERDAM - Een kortstondige snelheidscontrole op de Cornelis Lelylaan in Amsterdam heeft gisteravond een bizarre vangst opgeleverd. Op een weg waar een maximale snelheid van 70 kilometer per uur is toegestaan reed een bestuurder voorbij met een vaartje van 169 kilometer per uur.

Agenten van Team Hoofdwegen hebben de automobilist na de actie direct aangehouden. Met toestemming van justitie is naast het rijbewijs ook de auto in beslag genomen.