Michael Reiziger: "Dit is een heel teleurstellend resultaat"

AMSTERDAM - Jong Ajax verloor vrijdagavond met maar liefst 0-3 van Jong PSV. Die nederlaag kwam hard aan bij Jong Ajax-trainer Michael Reiziger. "Ja dit is een heel teleurstellend resultaat. Een wedstrijd tegen PSV is altijd een prestigewedstrijd en die wil je gewoon winnen", sprak de verliezende trainer na afloop.

Ook middenvelder Teun Bijleveld was aangeslagen na de tweede opeenvolgende nederlaag van Jong Ajax. "We hadden de kans om de koppositie over te nemen. En dan verlies je ook nog met zulke cijfers van PSV. Dit is echt een heel teleurstellende avond."

Reiziger zag veel dingen fout gaan bij zijn ploeg. "We speelden een veel te laag tempo. We hadden wel een vrije man maar die vonden we veel te moeilijk. PSV had tijd om ons vast te zetten. Dit ben ik niet van mijn spelers gewend."

Toch behoudt Jong Ajax het geloof in het kampioenschap. "Ja natuurlijk kan het. Niet als we zo spelen. Gelukkig kunnen we maandag weer revanche nemen," aldus Bijleveld.