Debuterende Berenstein bezorgt FC Volendam punt: "Mooi om mee te maken dit"

VOLENDAM - LEEUWARDEN Het was zijn eerste keer bij de selectie en gelijk mocht Anthoni Berenstein opdraven in het elftal van FC Volendam. Toen Rodney Antwi in de 48e minuut geblesseerd uitviel, was daar het debuut van de van Magreb'90 overgekomen buitenspeler. Met een spectaculaire halve omhaal en een kopgoal bezorgde hij zijn ploeg één punt tegen SC Cambuur (2-2).

"Mooi om mee te maken dit", glunderde de 21-jarige Amsterdammer na afloop. "Een goaltje meepikken is mooi. Met het hoofd doe ik dat niet zo vaak. Meestal is het met mijn linkerbeen." Berenstein debuteerde in het betaalde voetbal voor FC Dordrecht en speelde in de jeugd voor FC Utrecht. Via de amateurs van Magreb'90 waaide hij eind januari bij FC Volendam binnen. "Het was aanpoten, maar het is wel gelukt."

'Dit helpt wel'

Zijn toekomst is nog ongewis. Berenstein: "Ik ben hier pas drie maanden. Ik begrijp dat er nog gesprekken gevoerd moeten worden. Ik probeerde iets af te dwingen en dan helpt dit wel." Trainer Misha Salden onderschijft het verhaal van de aanvaller. "We hebben afspraken met hem, dus hij loopt niet zomaar de deur uit. Het is best moeilijk voor hem, want hij is laat binnengekomen. Ik zie op trainingen goede dingen van hem en vanavond is hij prima ingevallen." Na de Pasen verwacht Salden duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van Berenstein.

Lees ook: FC Volendam blijft overeind in Leeuwarden