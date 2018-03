Mike Snoei over de gele kaart van Novakovic: "Ik ben er behoorlijk pissig over"

VELSEN-ZUID - OSS Telstar-trainer Mike Snoei was niet tevreden na afloop van het duel met FC Oss. Telstar liet weer twee dure punten liggen en zakte een plek op de ranglijst. "Ik vond dit geen typische 0-0 wedstrijd. Wij hebben toch gewoon kansen gehad?" Maandagavond moet Telstar naar de nummer twee NEC. Dit moeten ze doen zonder spits Andrija Novakovich. Hij ontving zijn 5e gele kaart en is geschorst.

"We speelden wat anders in de verdediging. Er was wel eens kritiek op onze manier van verdedigen. We tonen nu aan dat wij in uitwedstrijden verdedigend betrouwbaarder worden, en dat is ook een examen voor de play-offs", verkaarde Snoei de vijfmansverdediging.



Pissig

Minder tevreden was hij over zijn aanvallers. "Melvin Platje had zijn dag niet maar kreeg wel de kansen. Bij Andrija Novakovich merk je ook dat hij last heeft van zijn lange reis." De international van Amerika liep tegen een domme gele kaart op. zijn vijfde en daardoor is hij geschorst voor het duel met NEC van maandagavond. "Daar ben ik behoorlijk pissig over. Ik heb hem wel vijf keer gewaarschuwd hiervoor", sprak een zichtbaar gefrustreerde Snoei na afloop. "Je weet toch dat zo'n scheidsrechter dat niet gaat terugdraaien."



300e wedstrijd Korpershoek

Aanvoerder Frank Korpershoek speelde vrijdagavond zijn 300e wedstrijd in het shirt van Telstar. Als cadeau kreeg hij een punt. "We kwamen hier voor resultaat. Dit deden we op een andere manier dan normaal. We creërden misschien wat minder kansen, maar gaven ook weinig weg", vatte de jubilaris de wedstrijd samen. "Een wedstrijd als deze was dan ook een leermoment. Als je niets tegenkrijgt, kun je ook niet verliezen."



Trots

"Ik ben trots dat ik 300 wedstrijden heb gehaald bij Telstar, dat is niet niets in de huidige periode. Maar ik had liever gewonnen", sprak de aanvoerder.