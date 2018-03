Elke dag een koude duik voor inzamelactie ALS

WEESP - Iedere dag, een week lang, maakten collega's Harry Bontje en Maarten Duijnmaijer na werk een koude duik in rivier De Vecht. Dit alles om geld in te zamelen voor Stichting Zoalsjan, die zich inzet voor patiënten met de spierziekte ALS.

"We wilden de eerste week in ons nieuwe kantoor inluiden met een sprong in het water", vertelt Harry Bontje. Het accountantskantoor waar hij werkt is sinds deze week verhuisd. Dagelijks om 17.00 uur dook hij deze week in het water dat voor het nieuwe kantoor langsloopt.

Met de actie hebben ze inmiddels ruim 2.500 euro opgehaald voor het goede doel. Tijdens de laatste duik, gisterenmiddag, moesten meerdere collega's eraan geloven.

Cool4ALS

De actie van het accountantskantoor is onderdeel van Cool4ALS. Een initiatief van Stichting Zoalsjan met als doel om geld in te zamelen waarmee hulpmiddelen voor ALS-patiënten aangeschaft kunnen worden. Als het donatiebedrag boven de 5.000 euro uitstijgt, zullen Harry en Maarten opnieuw een week lang het koude water trotseren.