Brand in schuurtje in Rijsenhout Foto: NH Nieuws

RIJSENHOUT - Op de Schipperskade in Rijsenhout is vanavond een brandje ontstaan in een schuur.

Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust en kon voorkomen dan het vuur oversloeg naar een ander gebouw. Bij de brand hebben twee omstanders rook ingeademd. Zij zijn nagekeken door medewerkers van de ambulancedienst.