Gelijkspel voor vrouwen Ajax en VV Alkmaar

AMSTERDAM - HEERENVEEN De vrouwen van Ajax hebben in Friesland met 2-2 gelijkgespeeld tegen SC Heerenveen. In Alkmaar vielen zes treffers en deze werden eerlijk gedeeld door VV Alkmaar en ADO Den Haag (3-3).

Door het gelijkespel loopt Ajax wel een punt in op FC Twente. De koploper uit Enschede verloor met 3-1 van PEC Zwolle. In Heerenveen kwam Ajax op voorsprong via Marjolein van den Bighelaar, die een rebound van Desiree van Lunteren benutte. Fenna Kalma tekende vlak voor rust voor haar zeventiende treffer in Friese dienst.

Na de pauze kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong. Tiny Hoekstra was de maker van het doelpunt. Kansen kreeg Ajax daarna genoeg, maar moest wachten totdat Linda Bakker (foto) de bal in de kruising schoot.



VV Alkmaar - ADO Den Haag 3-3In de 19e minuut zette Dessing de Hagenezen op voorsprong. Lang hoefde VV Alkmaar niet te wachten op de gelijkmaker. Uiteraard werd het doelpunt gemaakt door Katja Snoeijs. Na de pauze kwamen de bezoekers wederom op voorsprong. De treffer werd gemaakt door Daal, waarna Snoeijs er direct weer 2-2 van maakte.

In de 77e minuut kwam VV Alkmaar op voorsprong door Altelaar en daarmee leek de ploeg op weg naar drie punten, maar in het slot van de blessuretijd tikte Veltrop de 3-3 op het scorebord.