Beverwijkse doet mee aan WK-Pomponteam in Noorwegen: "Het thema is terrorisme"

BEVERWIJK - De 25-jarige Zhenya de Bot uit Beverwijk staat morgen in de finale van het WK-Pomponteam in Noorwegen. Het Nederlandse team bestaat uit 55 meisjes en vrouwen van 11 tot en met 45 jaar.

Pomponteam is niet bij iedereen even bekend. De dansers maken bij de sport gebruikt van bolvormige dansattributen. Zhenya legt graag uit wat het precies is. "Het is dansen en effecten maken met pompons. We hebben een choreograaf ingehuurd en die heeft onze routine gemaakt."

Het team van 55 vrouw sterk neemt het morgen op tegen de Verenigde Staten, Engeland, Tsjechië, Rusland en Frankrijk. Vooral de VS is een geduchte tegenstander. "Die was vorige keer eerste. Nu willen we Amerika echt verslaan", zegt Zhenya via de telefoon vanuit Noorwegen.

Zhenya houdt zich al sinds jongs af aan met de sport bezig. Ze was nog maar zeven toen ze begon. Drie jaar geleden werd haar team tweede bij het WK. Bij het EK vorig jaar werd het team eerste. Inmiddels is de groep flink uitgebreid. Met vier grote verenigingen in Nederland werd een team gemaakt. "En zo kwamen we op 55." De teamleden komen uit alle delen van het land. Dat is soms best lastig, geeft Zhenya toe. "We trainen elke zondag. De ene keer in België, de andere keer in Noordwijk of een andere plek."

Terrorisme

Van enige spanning voor morgen is bij Zhenya op moment nog geen sprake. Ze verwacht wel dat haar team de wedstrijd wint, onder meer vanwege het thema waarin wordt gedanst. "Terrorisme. Dat thema leeft nu echt. We gaan bijvoorbeeld met onze pompons 9/11 uitbeelden." Ook aan de aanslag op de Franse hoofdstad Parijs wordt aandacht besteed. "We maken met onze poms de Eiffeltoren."