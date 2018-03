Kat neergeschoten op straat, overlijdt later aan verwondingen: "De kogel heeft zijn buik verwoest"

AMSTERDAM - (AT5) Toen Jan zijn kater Chip dinsdagavond op de deurmat bij zijn huis in de Amsterdamse wijk Geuzenveld aantrof, dacht hij eerst dat zijn huisdier was aangereden. Maar in de daaropvolgende nacht bleek dat Chip niet getroffen was door een auto, maar een kogel. Jan is woedend.

"Wie doet zoiets? Ik begrijp het niet", zegt Jan tegen AT5. "Mijn kinderen zijn ontroostbaar. De kat heeft altijd op de buik van mijn vrouw gelegen toen ze zwanger was. Daarna kroop hij altijd tegen mijn dochter aan, die inmiddels vijf jaar oud is. Wat moet je tegen haar zeggen?"

De 7-jarige Chip was die dinsdag in de buurt aan het grasduinen, zoals hij altijd deed. Maar een schutter lag op de loer, zo bleek toen de dierenarts een kogel op een röntgenfoto zag. Het type kogel wordt gebruikt voor een luchtbuks, een wapen dat met luchtdruk kleine kogeltjes kan afvoeren. Het is niet verboden om een luchtbuks te bezitten, maar er mag alleen op eigen terrein mee geschoten worden.

'Zijn buik is verwoest'

Chip ternauwernood overleefde de zinloze aanval ternauwernood, maar is vanavond alsnog overleden. "Hij heeft twee operaties gehad, en de kogel heeft zijn buik verwoest', zegt Jan. Maar Jan had even goede hoop: 'vandaag was hij voor het eerst weer aan het spinnen", zei hij.

De operaties hebben niet mogen baten. Hoewel het Jan 'niet om de centen te doen is', kostte deze zinloze aanval op zijn huisdier wel bijna tweeduizend euro. Maar het gezin is ook vastbesloten om te achterhalen wie dit op zijn geweten heeft, en looft een 'flinke beloning' uit voor de gouden tip.

Volgens Jan wordt Chip in de buurt gemist. Klachten over het gedrag van de kat heeft hij nooit gehad. "Ik probeer gewoon te begrijpen waarom dit is gebeurd. Dit is zinloos. Wie zou zoiets doen?", vraagt Jan zich opnieuw af. "Dat gevoel heb ik nu ook als ik in mijn buurt loop. Ik loop ineens enorm argwanend in mijn straat rond."