FC Volendam blijft overeind in Leeuwarden

VOLENDAM - LEEUWARDEN Het duel tussen twee ploegen die te laag staan op de ranglijst heeft geen winnaar opgeleverd. Beide elftallen hoopten vooraf nog altijd op een plek in de play-offs en waren daarom gebaat bij winst. Na iets meer dan negentig minuten verlieten beide ploegen met 2-2 op het scorebord het veld.

In het noorden van het land was de grootste kans in het eerste kwartier voor de thuisploeg. SC Cambuur-speler Xander Houtkoop schoot de bal op de lat na een combinatie met Ricardo Kip en Martijn Barto. De doelman van de Leeuwarders moest in de 20e minuut gestrekt nadat Kevin Visser uit een corner zomaar kon uithalen.

Hobie Verhulst kon vlak voor het half uur opgelucht ademhalen. Drie kansen van SC Cambuur gingen allemaal niet in het Volendamse doel. Tweemaal smoorde een aanval in de Volendamse defensie, de derde inzet van Barto eindigde op de paal.



Treffers voor beide elftallen

De openingstreffer viel uiteindelijk in de 31e minuut. Een aanval via Kip eindigde voor de voeten van Houtkoop die nu wel raak schoot. Lang hoefde FC Volendam niet te treuren. Nick Doodeman kreeg een vrije doorgang aan de rechterkant en trok de bal goed voor. Rodney Antwi werd vrijgelaten door Sai van Wermeskerken en kon gemakkelijk de bal achter doelman Cummins schieten.



Visser raakt lat, Crowley soleert naar 2-1

De aantrekkelijke wedstrijd bleef op en neer gaan. Een schot van FC Volendam-middenvelder Visser eindigde op de lat waarna in de rebound Daniel Crowley namens SC Cambuur naar de 2-1 soleerde.



Tweede helft

Al vroeg in de tweede helft kwam FC Volendam goed weg. Dankzij Marco Tol bleef het echter 2-1. De verdediger kopte een geplaatste bal van Crowley uit de bovenhoek. FC Volendam moest daarna wisselen. De Volendamse doelpuntenmaker moest geblesseerd het veld verlaten voor Anthoni Berenstein, de in de winterstop overgekomen buitenspeler van Magreb'90.



Gelijkmaker Berenstein

De invalbeurt van Berenstein leverde FC Volendam zelfs de 2-2 op. De vleugelspeler knikte een voorzet van Doodeman achter doelman Cummins, met nog een kwartier speeltijd op de klok. Het grootste gevaar in het laatste kwartier kwam van Cambuur-verdediger Van Wermeskerken, maar doelman Hobie Verhulst zette nog net zijn hand achter de bal.

Lees ook: Debuterende Berenstein bezorgt FC Volendam punt: "Mooi om mee te maken dit"



FC Volendam is nu de nummer dertien op de ranglijst met veertig punten. SC Cambuur staat er één plek boven met evenveel punten.



Opstelling SC Cambuur: Cummins; Van Wermeskerken, Van der Laan, Schilder, Teijsse (Rosheuvel/46); Kip (Van Kippersluis/83), Crowley, Boerlage; Daniels (Kallon/72), Barto, Houtkoop

Opstelling FC Volendam: Verhulst; Evers, Tol, Klinkenberg, Smal; Plat (Runderkamp/79), Visser, Vlak; Doodeman, Stroo (Ten Den/86), Antwi (Berenstein/50)