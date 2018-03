Doelpuntloos gelijkspel in jubileumwedstrijd Korpershoek

VELSEN-ZUID - OSS Het 300e duel van Telstar-aanvoerder Frank Korpershoek is geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel. In Oss kwamen Telstar en de plaatselijk FC niet tot scoren. Het grootste verlies was niet het gelijke spel, maar de vijfde gele kaart voor Andrija Novakovich. Hij ontbreekt tegen NEC Nijmegen.

De meegereisde supporters dachten in de elfde minuut te kunnen juichen. De international van de Verenigde Staten, Andrija Novakovich, schoot de bal binnen, maar ontving hem in buitenspelpositie en dus ging het doelpunt niet door. De bezoekers waren sterk in de openingsfase. Een vrije trap van Mohamed Hamdaoui eindigde in de muur en een schot van Melvin Platje smoorde in de Brabantse verdediging.

Een zwabberschot van ruim 25 meter eindigde maar net over het doel van Telstar-doelman Rody de Boer. Het schot kwam van de voet van FC Oss-speler Huseyin Dogan. Het in een 5-3-2 opererende Telstar zag de thuisploeg naarmate de eerste helft vorderde sterker in de wedstrijd komen, maar kwam voor de pauze niet meer in gevaar.



Tweede helft

In de 53e minuut ontving Novakovich zijn vijfde gele kaart van het seizoen. De aanvaller was het duidelijk niet eens met de beslissing van scheidsrechter Bijl en liet dat merken met woord en gebaar. Hierdoor ontbreekt de topscorer van Telstar in het duel met NEC. De spits was sowieso ongelukkig. Vier minuten later maakte hij weer een treffer, maar nu werd deze afgekeurd vanwege het beroeren van de bal met de arm.



Lees ook: Mike Snoei over de gele kaart van Novakovic: "Ik ben er behoorlijk pissig over"



Vlak voor het eind van de wedstrijd kwam Telstar goed weg. Lorenzo Pique produceerde een kanonskogel van twintig meter en deze ging maar rakelings langs het doel van De Boer. Telstar zelf kwam niet meer tot een kans in de slotfase en daardoor eindigde het duel in een doelpuntloos gelijkspel.



Op de ranglijst is Telstar een plek gezakt. Achter Jong PSV staat de ploeg van Mike Snoei nu vijfde met 54 punten. FC Oss is de nummer 11 met 41 punten.



Opstelling Telstar: De Boer, Cabral, van Huizen, van Iperen, Brito (Sno/66), van Heertum, Schouten, Korpershoek (C), Hamdaoui (Najah/66), Novakovich en Platje

Opstelling FC Oss: Mous; Dogan, Pique, Nieveld, Stuy v/d Herik; v/d Sluys, Kaak, Bakx; Kamaci, Oratmangoen (Grotenberg/88), v/d Biezen